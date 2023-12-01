Более 120 школьников поспорят за Кубок по армрестлингу в Ялуторовском районе

| Фото: Спортивная школа Ялуторовского района | Фото: Спортивная школа Ялуторовского района

Первенство по армрестлингу на Кубок главы Ялуторовского района состоится в с. Памятное 23 декабря. В 11 часов на старт в спорткомплексе "Юбилейный" выйдут более 120 учащихся школ со всего района, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

"Предновогодний турнир в Ялуторовском районе проходит уже около десяти лет. В основном участвуют ребята от 12 до 17 лет. Их делят на две возрастные подгруппы и на несколько весовых категорий от 45 до 80 килограмм. Конечно, каждый год к состязаниям присоединяются много новых ребят, но и постоянных участников немало. Например, ежегодно за первое место активно борются школы из Карабаша, Киево и Яра. В прошлом году победу одержала команда карабашевской школы", - рассказал старший тренер-преподаватель СШ Ялуторовского района Николай Шмурин.

Победителей и призеров определят в лично-командном первенстве. Общий зачет определяется по сумме набранных очков.