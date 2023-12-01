Тюменцы рассказали о проектах и событиях, номинированных на премию креативных предпринимателей

| Фото: предоставлено ТАРКИ | Фото: предоставлено ТАРКИ

Более 30 предпринимателей участвовали в I Премии креативных предпринимателей Тюмени. Наряду с опытными бизнесменами заявки подали молодые предприниматели, чьи бизнес-идеи успешно реализуются, услуги пользуются спросом.

Предприниматель Александр Вилисов третий год вместе с командой реализует проект "Easy QR" — сервис для ресторанов. С его помощью можно делать заказ, оплачивать счет и оставлять чаевые.

"Наш продукт позволяет увеличивать выручку заведения, оборачиваемость - до 20 процентов. У нас сейчас 30 клиентов, мы работаем не только в Тюмени, но уже и по СНГ и есть один клиент в Дубае. Помимо этого мы еще работаем на рынке ритейла. Мы подключили в общей сложности более 700 магазинов "Магнит" и "Перекресток" к нашему сервису, чтобы люди могли делать заказы к новогоднему столу без ожидания очереди", - рассказал Александр.

Уральский фестиваль сидра "Культура" впервые собрал в Тюмени летом около 1,5 тыс. человек. Участниками стали представители традиционных и необычных сидроделен России. Гостей ждала безлимитная дегустация сидра, разнообразная еда от тюменских гастрономических заведений и приятное музыкальное сопровождение.

Организатор фестиваля Тарас Гуцал подчеркнул, что в первую очередь они решили объединить сидроделов и тех, кто не пробовал этот напиток. "Наш проект о культуре, поэтому следующий фестиваль будет", - заверил Тарас.

Организатор проекта Gorkiy cinema & Apes Владимир Тихоненко участвовал в номинации "Креативное пространство". Вместе с коллегами он делает все, чтобы и без премии подтверждать это.

"Уже четыре года мы показываем кино на крыше, делаем интересные события с крутыми спикерами, устраиваем концерты. Мы - летняя площадка, зимой проводим показы в разных заведениях. В субботу и воскресенье покажем фильм "Один дома", организуем маркет новогодний и пригласим диджея в пиццерию на Водопроводной. Приходите", - сказал Владимир.

Всем участникам премии вручили дипломы, победителям – статуэтки.

| Фото: предоставлено ТАРКИ | Фото: предоставлено ТАРКИ

Как заметил организатор события, гендиректор ТАРКИ Алексей Краев, премия проводится для того чтобы показать предпринимателям, что можно жить в регионе, городе и делать крутые вещи.

Анжела Лебедева