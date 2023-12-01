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В Тюменской области безработица снизилась до 0,30 %

Экономика, 17:45 22 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 0,30 % снизился уровень регистрируемой безработицы в Тюменской области за неделю. В статусе безработных зарегистрированы 2,2 тыс. человек, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Работодатели заявили 20, 7 тыс. вакансий. Почти половина из них – 9,5 тыс. свободных рабочих мест открыты в девяти отраслях экономики. Включая образование, промышленность, госуправление, соцобслуживание, торговлю и транспорт.

Строительные компании региона готовы нанять 3,1 тыс. специалистов.

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