Тюменцы оставили на сельхозярмарке почти 3,5 млн рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

75 товаропроизводителей Тюменской области предлагали покупателям продукцию на четырех площадках Тюмени 23 декабря. Общий объем реализованной сельскохозяйственной продукции составил 14,587 тонны на сумму 3 млн 476,17 тыс. рублей.

По информации комитета по связям с общественностью и СМИ администрации города, большим спросом пользовалась говядина по цене от 450 до 750 рублей, свинина – от 250 до 450 рублей, яйца - от 92 до 95 рублей за десяток.

На площадках работали елочные базары. Свои изделия предлагали 11 ремесленников Тюменской области.