  • 25 декабря 202325.12.2023понедельник
  • USD91,9389
    EUR101,2863
  • В Тюмени 0..2 С 3 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюменцы оставили на сельхозярмарке почти 3,5 млн рублей

Экономика, 15:43 25 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

75 товаропроизводителей Тюменской области предлагали покупателям продукцию на четырех площадках Тюмени 23 декабря. Общий объем реализованной сельскохозяйственной продукции составил 14,587 тонны на сумму 3 млн 476,17 тыс. рублей.

По информации комитета по связям с общественностью и СМИ администрации города, большим спросом пользовалась говядина по цене от 450 до 750 рублей, свинина – от 250 до 450 рублей, яйца - от 92 до 95 рублей за десяток.

На площадках работали елочные базары. Свои изделия предлагали 11 ремесленников Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# мясо , продовольственная ярмарка , яйца , ярмарка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:16 25.12.2023Регионам помогут закупить передвижные медицинские комплексы
15:43 25.12.2023Тюменцы оставили на сельхозярмарке почти 3,5 млн рублей
15:10 25.12.2023Тюменской швее помогли выйти на маркетплейс
14:48 25.12.2023Михаил Благовисный назначен гендиректором "ТАЛК лизинг"