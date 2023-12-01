"Транснефть – Сибирь" ввела в эксплуатацию новую систему электроснабжения НПС в ХМАО-Югре

| Фото: Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

"Транснефть – Сибирь" завершила строительство и ввела в эксплуатацию систему электроснабжения нефтеперекачивающей станции № 4 (НПС-4) ЛПДС "Салым" Нефтеюганского управления магистральных нефтепроводов (ХМАО - Югра). Работы проводились в рамках программы технического перевооружения предприятия в целях повышения показателей надежности электроснабжения объекта.

Ранее действовавшая система электроснабжения эксплуатировалась с 1980 года и перестала соответствовать современным требованиям нормативов нефтетранспортной компании.

Реконструкция объекта началась в феврале 2022 года. Была выполнена замена питающих НПС-4 "Салым" токопроводов 10 кВ, построено новое здание закрытого распределительного устройства (ЗРУ) 10 кВ с применением современных энергосберегающих технологий. В здании ЗРУ размещено комплектное распределительное устройство КРУ-10кВ, оснащенное ячейками с современными вакуумными выключателями, микропроцессорными блоками релейной защиты и автоматики, устройством быстродействующего автоматического ввода резервного источника питания, которое позволяет обеспечить надежную непрерывную транспортировку нефти при исчезновении напряжения на одном из питающих вводов 10кВ.

Установлен регистратор аварийных электрических процессов, он необходим для фиксации всех отклонений, происходящих в сети электроснабжения и на энергетическом оборудовании. Также установлены комплектная трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ и щиты станции управления. При монтаже КТП выполнена замена старых масляных силовых трансформаторов собственных нужд НПС на новые трансформаторы сухого исполнения, что исключает необходимость дополнительного содержания маслохозяйства, снижает затраты на обслуживание данного оборудования и обеспечивает экологическую безопасность.

Все смонтированное оборудование – российского производства, выполнено с учетом и применением современных требований и технологий.

Новая система электроснабжения позволяет обеспечивать надежное энергоснабжение объектов НПС-4 ЛПДС "Салым", тем самым повышая безопасность производственных процессов, энергоэффективность и бесперебойную транспортировку нефти на эксплуатируемом участке магистрального нефтепровода Сургут – Полоцк.

Юлия Майская