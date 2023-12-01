Темпы газификации и импортозамещение обсудили вице-премьер и губернатор Тюменской области

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Темпы газификации и импортозамещение обсудили заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и губернатор Тюменской области Александр Моор. Рабочая встреча состоялась 26 декабря, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

"Обсудили результаты социальной газификации в Тюменской области. Также затронули вопросы развития предприятий топливно-энергетического комплекса и нефтесервиса с учетом планов по импортозамещению и потребностей заказчиков", - пояснил Александр Моор.

Напомним, Александр Новак в сентябре участвовал в главной пленарной сессии форума TNF. Он отметил активное развитие региона и его огромный потенциал, который усиливается новыми технологиями.