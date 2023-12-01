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В Тюменской области до 2026 года планируют вдвое увеличить количество мест в педагогических колледжах

Губернатор, 11:20 28 декабря 2023

официальная группа конкурса "Мастер года" ВКонтакте | Фото: официальная группа конкурса "Мастер года" ВКонтакте

Двукратно увеличить количество мест в педагогических колледжах Тюменской области планируют до 2026 года. Об этом сказал губернатор Тюменской области Александр Моор, комментируя итоги заседания Государственного совета РФ, которое провел президент России Владимир Путин.

"Президент Владимир Путин посвятил заседание Госсовета завершающемуся Году педагога и наставника. Тема мне по-человечески очень близка, ведь моя мама – учительница. Российская экономика остро нуждается в квалифицированных кадрах, подчеркнул президент. Но чтобы их подготовить, нужны грамотные учителя. В этом году в области после успешного обучения в Центре опережающей профессиональной подготовки статус наставника по различным профессиям и специальностям получили 293 наших земляка", – отметил Александр Моор.

Владимир Путин заявил, что постарается посетить финал конкурса "Мастер года", который пройдет в Тюменской области в 2024 году.

"Именно в школе закладываются все наши победы. Это абсолютно очевидная вещь. И это фундамент, на котором строятся все наше общество и вся страна, все государство. Год педагога и наставника – это только старт к общей работе на этом важнейшем направлении", - подчеркнул Владимир Путин.

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# Александр Моор , Владимир Путин , образование

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