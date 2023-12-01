Тюменская компания построила дом в районе ДОК на берегу Туры

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Дом ГП-1 построил в районе ДОК на берегу р. Туры на ул. Краснооктябрьская, 16 застройщик "Меридиан Констракшн Тюмень". Многоквартирник состоит из трёх секций 10 и 20 этажей, сообщает ГУС Тюменской области.

Заключение о соответствии проектной документации в отношении объекта выдано.

На первых этажах со стороны улицы запроектированы коммерческие помещения с повседневными сервисами для жителей района. Дворовое пространство представляет собой функциональные игровые, спортивные и прогулочные пространства.

"Хорошим тоном у тюменских застройщиков стало повышенное внимание к среде вокруг домов. Всё чаще при комплексной застройке разбивают парки и скверы. В этом проекте компания построила "Бережно-парк" с хоккейным кортом, веревочным городком и площадками для командных игр", - отметил инспектор Госстройнадзора по Тюменской области Владимир Елишев.