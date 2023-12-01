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Тобольский полиэтилен вошел в сотню лучших товаров России

Экономика, 09:34 29 декабря 2023

СИБУР-ЗапСибнефтехим | Фото: СИБУР-ЗапСибнефтехим

Полиэтилен "ЗапСибНефтехима" вновь стал победителем Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России" в 2023 году. Лауреатом признали полиэтилен марки HD80520FE с правом маркировки золотым логотипом сотни лучших в течение двух лет, сообщили на предприятии.

Вторая марка полиэтилена, HD03594PE, удостоена звания дипломанта конкурса с правом использования серебряного логотипа.

Полиэтилен-лауреат предназначен для производства широкого ассортимента пленочных изделий, в том числе термоусадочных пленок, пленок для ламинации, пакетов для покупок и высокопрочных упаковок.

Дипломант используется в изготовлении продукции для производства саженаполненных труб и фитингов напорного водоснабжения и газоснабжения.

Обе марки полиэтилена отличаются сбалансированным сочетанием физико-механических свойств и хорошей перерабатываемостью.

Добавим, ежегодно на тобольской площадке СИБУРа планируется выпуск более 400 тыс. тонн обеих марок.

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# ЗапСибНефтехим

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