Тобольский полиэтилен вошел в сотню лучших товаров России
Полиэтилен "ЗапСибНефтехима" вновь стал победителем Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России" в 2023 году. Лауреатом признали полиэтилен марки HD80520FE с правом маркировки золотым логотипом сотни лучших в течение двух лет, сообщили на предприятии.
Вторая марка полиэтилена, HD03594PE, удостоена звания дипломанта конкурса с правом использования серебряного логотипа.
Полиэтилен-лауреат предназначен для производства широкого ассортимента пленочных изделий, в том числе термоусадочных пленок, пленок для ламинации, пакетов для покупок и высокопрочных упаковок.
Дипломант используется в изготовлении продукции для производства саженаполненных труб и фитингов напорного водоснабжения и газоснабжения.
Обе марки полиэтилена отличаются сбалансированным сочетанием физико-механических свойств и хорошей перерабатываемостью.
Добавим, ежегодно на тобольской площадке СИБУРа планируется выпуск более 400 тыс. тонн обеих марок.