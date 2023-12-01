386 объектов проверили в ходе кадастровых работ в деревне Сладковского района
Экономика, 17:47 29 декабря 2023
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
386 объектов проверили в ходе комплексных кадастровых работ в деревне Таволжан Сладковского района. Большая часть из них – 146 земельных участков и 47 зданий и еще 193 объекта различного назначения, сообщает администрация района.
Подрядчиком совместно со специалистами были проанализированы сведения Единого государственного реестра недвижимости, землеустроительная документация и архивы техинвентаризации. В результате удалось устранить многочисленные пересечения земельных участков, объектов недвижимости. Уточненные сведения внесены в ЕГРН.
Комплексные работы профинансированы из бюджета Тюменской области.