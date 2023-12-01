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386 объектов проверили в ходе кадастровых работ в деревне Сладковского района

Экономика, 17:47 29 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

386 объектов проверили в ходе комплексных кадастровых работ в деревне Таволжан Сладковского района. Большая часть из них – 146 земельных участков и 47 зданий и еще 193 объекта различного назначения, сообщает администрация района.

Подрядчиком совместно со специалистами были проанализированы сведения Единого государственного реестра недвижимости, землеустроительная документация и архивы техинвентаризации. В результате удалось устранить многочисленные пересечения земельных участков, объектов недвижимости. Уточненные сведения внесены в ЕГРН.

Комплексные работы профинансированы из бюджета Тюменской области.

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# ЕГРН , кадастровый учет , Сладковский район

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