Футболисты клуба "Тюмень" проведут тренировочные сборы в Турции

| Фото: ФК "Тюмень" во ВКонтакте | Фото: ФК "Тюмень" во ВКонтакте

ФК "Тюмень" проведет два тренировочных сбора в Турции с 26 января по 10 февраля и с 15 февраля по 1 марта. В начале марта клубу предстоит первый официальный матч против "Химок".

ФК "Тюмень" выйдет из отпуска 8 января, чтобы начать подготовку к продолжению сезона МЕЛБЕТ - Первой лиги. В течение двух недель футболисты пройдут медобследование. Они будут тренироваться на базе стадиона "Геолог", футбольного манежа "Лидер" и дорожках экопарка "Затюменский".

Контрольные матчи запланированы на следующие два сбора. Их основной состав "Тюмени" планирует провести в Турции.

По итогам первой части сезона "Тюмень" на четвертом месте в турнирной таблице Первой лиги. За 20 игр клуб набрал 35 очков. Было 10 побед, пять проигрышей и пять ничьих. Первый соперник в 2024 году - "Химки" - на втором месте с 36 очками, пишет "Вслух.ру".