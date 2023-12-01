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Футболисты клуба "Тюмень" проведут тренировочные сборы в Турции

Спорт, 12:22 30 декабря 2023

ФК "Тюмень" во ВКонтакте | Фото: ФК "Тюмень" во ВКонтакте

ФК "Тюмень" проведет два тренировочных сбора в Турции с 26 января по 10 февраля и с 15 февраля по 1 марта. В начале марта клубу предстоит первый официальный матч против "Химок".

ФК "Тюмень" выйдет из отпуска 8 января, чтобы начать подготовку к продолжению сезона МЕЛБЕТ - Первой лиги. В течение двух недель футболисты пройдут медобследование. Они будут тренироваться на базе стадиона "Геолог", футбольного манежа "Лидер" и дорожках экопарка "Затюменский".

Контрольные матчи запланированы на следующие два сбора. Их основной состав "Тюмени" планирует провести в Турции.

По итогам первой части сезона "Тюмень" на четвертом месте в турнирной таблице Первой лиги. За 20 игр клуб набрал 35 очков. Было 10 побед, пять проигрышей и пять ничьих. Первый соперник в 2024 году - "Химки" - на втором месте с 36 очками, пишет "Вслух.ру".

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