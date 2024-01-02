В Тюменской области действуют более 4,2 тысяч спортивных объектов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 4,2 тыс. спортивных объектов работают в Тюменской области. За последние четыре года на 400 больше в регионе стало футбольных полей, плоскостных объектов, бассейнов и спортзалов.

По словам директора департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгения Хромина, в каждом муниципальном образовании строятся либо проводятся реконструкции спортобъектов.

"Идет строительство ледового комплекса по улице Народной в Тюмени. Мы ожидаем, что до конца учебного года он будет готов. Львиная доля детей, молодежи и взрослого населения получат возможность там заниматься", - уточнил глава ведомства.

Отметим, что в регионе более 900 тыс. человек регулярно занимаются спортом. Это 61,4 % жителей Тюменской области, что на 10 % выше общероссийского показателя.

Оксана Корнеенкова