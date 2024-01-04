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Более одной тысячи индикаторов жидкости для слепых произвел тюменец

Экономика, 14:48 04 января 2024

Более одной тысячи индикаторов жидкости для слепых произвел житель Тюмени. Евгений Жаданов стал социальным предпринимателем. Его разработка помогает слепым людям ориентироваться с тем, сколько жидкости они наливают в емкости. При нужном уровне устройство издает звуковой сигнал.

"Здорово, что появилось такое устройство, которое облегчает нам жизнь, и спасибо человеку, который его придумал и производит", - поблагодарила предпринимателя тюменка Анна Фадеева.

Выпускать такие приборы, которые Евгений Жаданов назвал "Чудо-кузнечик", подтолкнула сама жизнь. Предприниматель сам незрячий.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Канада, Австралия, Китай, Британия. А почему мы не можем это делать? Это стало основным двигателем мысли. Белоруссия, интенсивно Казахстан покупает, первый раз отправил в Армению", - делится разработчик.

По его словам, интерес к продукции постоянно растет. Если два года назад он напечатал 500 таких устройств, то в 2023 – уже в два раза больше.

Тиражированием устройства занимается компания "КипарисЭлектроникс". Ее директор Игорь Кульков подчеркнул, для масштабирования производства пришлось усовершенствовать первоначальную версию прибора.

"Новый "кузнечик" - это пять в одном. Он способен фиксировать уровень жидкости даже в банках, бутылках и кастрюлях. Прототипы печатают на 3D-принтере. Но уже в январе начнем отливать на производстве", - уточнил руководитель.

Идею Евгения Жаданова поддержали на уровне региона. Он победил на местном этапе Всероссийского конкурса "Мой добрый бизнес".

"Департаментом инвестполитики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Евгению в 2023 году был присвоен статус "Социальное предприятие". Это позволило ему заявиться на конкурс грантов", - рассказала "Вслух.ру" начальник отдела департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области Антонина Рындина.

Евгений Жаданов не только помогает слепым. На вырученные с приборов деньги он закупает гуманитарную помощь для участников СВО. А одного из "кузнечиков" новой модификации бизнесмен лично отправил бойцу, который потерял зрение из-за ранения.

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