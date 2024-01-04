200 рублей стоят билеты на состязания по лыжным гонкам в Тюмени до 10 января

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

На всероссийские состязания по лыжным гонкам в Тюмени билеты до 10 января можно купить за 200 рублей. С 9 по 18 февраля соревнования пройдут в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" по шести дисциплинам, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Сильнейшие лыжники страны будут состязаться в спринте, скиатлоне, раздельных и массовом стартах, командном спринте и эстафете.

Организаторы предусмотрели трансфер для желающих посмотреть соревнования. Подробнее о расписании и билетах на сайте.