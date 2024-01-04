  • 4 января 20244.01.2024четверг
  • В Тюмени -9..-11 С 2 м/с ветер восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

200 рублей стоят билеты на состязания по лыжным гонкам в Тюмени до 10 января

Спорт, 14:29 04 января 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

На всероссийские состязания по лыжным гонкам в Тюмени билеты до 10 января можно купить за 200 рублей. С 9 по 18 февраля соревнования пройдут в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" по шести дисциплинам, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Сильнейшие лыжники страны будут состязаться в спринте, скиатлоне, раздельных и массовом стартах, командном спринте и эстафете.

Организаторы предусмотрели трансфер для желающих посмотреть соревнования. Подробнее о расписании и билетах на сайте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Жемчужина Сибири , лыжные гонки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:29 04.01.2024200 рублей стоят билеты на состязания по лыжным гонкам в Тюмени до 10 января
16:11 03.01.2024В Тобольске пройдут состязания по легкой атлетике "Рождественские старты"
16:01 02.01.2024В Тюменской области действуют более 4,2 тысяч спортивных объектов
15:02 01.01.2024Почти 700 человек приняли участие в "Забеге обещаний" на тюменской набережной