Победитель проекта "Сельский школьный стартап" в Тобольском районе получит 100 тыс. рублей

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Победитель проекта "Сельский школьный стартап" в Тобольском районе получит 100 тыс. рублей. Призеров ждет вознаграждение в размере 70 и 50 тыс. рублей.

По информации регионального департамента АПК, до 1 февраля 2024 года продлится прием заявок от желающих попробовать свои силы в сельском хозяйстве. С 5 по 9 февраля - обучение участников.

Чтобы стать участником конкурса необходимо подготовить: заявку, согласие на обработку персональных данных, разрешение родителей и бизнес-проект.

Победители первых двух "Школьных агростартапов" на полученный грант реализовали свои бизнес-идеи. Николай Криванков из с. Булашово завёл собственную свиноферму. Сейчас на его подворье шесть поросят. Вячеслав Голденков из с. Верхние Аремзяны обзавёлся фазаньей фермой и уже принимает у себя экскурсии.