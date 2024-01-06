В Тюменской области продолжается рост производства пищевых продуктов

| Фото: Правительства Тюменской области | Фото: Правительства Тюменской области

В регионе растет производство пищевых продуктов и производства напитков, сообщает департамент экономики Тюменской области. По итогам января-ноября 2023 года прирост составил 115,5% в сопоставимых ценах к январю-ноябрю 2022 года.

За 11 месяцев 2023 года увеличено производство прочих пищевых продуктов — в 2,2 раза к аналогичному периоду 2022 года, переработки и консервирования фруктов и овощей — в 1,7 раза, растительных и животных масел и жиров — на 18,2%.

Производство готовых кормов для животных увеличено на 11,8%, молочной продукции — на 10,6%, продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов — на 8,7%, переработка и консервирование мяса — на 3,9%.