Более 7,5 тысяч единиц техники готовят к посевной аграрии Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 7,5 тысяч единиц техники готовят к посевной кампании аграрии Тюменской области. В том числе 3 тыс. 725 тракторов, 2 тыс. 718 сеялок и 1 тыс. 84 культиватора, сообщает департамент агропромышленного комплекса.

Технику готовят к работе уже сейчас. К 15 апреля готовность моторно-тракторного парка к проведению весенних полевых работ должна быть не ниже 95 %.

Ремонтом занимаются 1 тыс. 12 специалистов в 209 отапливаемых мастерских, 412 гаражах и стоянках. Всего сформировано 273 ремонтных звена. В их распоряжении все необходимые материалы, оборудование, инструменты, запасные части.