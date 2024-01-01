В Тюменской области рост зарплат составил 17,1 %

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

17,1 % составил прирост зарплат в Тюменской области с января по октябрь 2023 года. Вместе с тем, по размеру зарплат регион на третьем месте по Уральскому федеральному округу.

В октябре размер номинальной начисленной зарплаты превысил 71 тыс. рублей, тогда как в сентябре средний заработок был на уровне 67 тыс. 773 рубля.

Средняя зарплата за 10 месяцев в регионе составила 68 тыс. 271 руб., на 14,3% больше, чем в том же периоде 2022 года. По УФО выше заработки только на Ямале - 144 тыс. 159 рублей и в Югре - 104 тыс. 259 рублей.

В Свердловской области средние начисления не превысили 61,9 тыс. рублей, Челябинской — 56,4 тыс. рублей, Курганской — 48,1 тыс. рублей, приводит данные Тюменьстата Вслух.ру.