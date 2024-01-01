Автобус сбил пешехода на федеральной автотрассе в Тобольском районе
Происшествия, 11:17 14 января 2024
| Фото: ГИБДД Тюменской области
Автобус сбил пешехода на федеральной автотрассе в Тобольском районе. Инцидент произошел накануне вечером. 22-летний житель с. Кутарбитка переходил не по пешеходному переходу дорогу Тюмень – Ханты-Мансийск, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
Молодой человек скончался. В автобусе, который следовал по маршруту из Челябинска в Когалым, находились 43 пассажира. Они не пострадали.
Обстоятельства трагедии выясняются.