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Автобус сбил пешехода на федеральной автотрассе в Тобольском районе

Происшествия, 11:17 14 января 2024

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Автобус сбил пешехода на федеральной автотрассе в Тобольском районе. Инцидент произошел накануне вечером. 22-летний житель с. Кутарбитка переходил не по пешеходному переходу дорогу Тюмень – Ханты-Мансийск, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Молодой человек скончался. В автобусе, который следовал по маршруту из Челябинска в Когалым, находились 43 пассажира. Они не пострадали.

Обстоятельства трагедии выясняются.

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# ГИБДД Тюменской области

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