  • 14 января 202414.01.2024воскресенье
  • USD88,1324
    EUR96,7517
  • В Тюмени -26..-28 С 4 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

71 % жителей Тюменской области разбирают елку после 14 января

Губернатор, 11:07 14 января 2024

из ТГ-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из ТГ-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

71 % жителей Тюменской области разбирают елку после 14 января. Об этом следует из опроса о новогодних традициях, который запустил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Мы сразу после старого Нового года. Разбираем ёлку, как и наряжаем, по традиции всей семьей. А как у вас?", - предлагает ответить глава региона.

Ответы уже дали более 600 жителей Тюменской области. Второй по популярности ответ – оставлю до следующего Нового года, набрал 13 %.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Александр Моор , Новый год

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:07 14.01.202471 % жителей Тюменской области разбирают елку после 14 января
09:03 13.01.2024Александр Моор поздравил журналистов с Днем российской печати
17:22 12.01.2024Александр Моор поздравил работников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником
16:52 12.01.2024По просьбе Александра Моора девочек из Краснодона передали беговую дорожку