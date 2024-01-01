71 % жителей Тюменской области разбирают елку после 14 января

| Фото: из ТГ-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из ТГ-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

71 % жителей Тюменской области разбирают елку после 14 января. Об этом следует из опроса о новогодних традициях, который запустил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Мы сразу после старого Нового года. Разбираем ёлку, как и наряжаем, по традиции всей семьей. А как у вас?", - предлагает ответить глава региона.

Ответы уже дали более 600 жителей Тюменской области. Второй по популярности ответ – оставлю до следующего Нового года, набрал 13 %.