Более 300 тонн экспортного ячменя проверили в Тюменской области в первую неделю января
Экономика, 12:27 15 января 2024
| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре
330 тонн экспортного ячменя, а также 36 куб. м лесоматериалов проверили в Тюменской области в первую неделю января. Партии предназначены для отправки в Казахстан и Узбекистан, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО–Югре.
"В отношении продукции высокого фитосанитарного риска управлением проведены необходимые мероприятия по контролю, включающие в себя досмотр, отбор проб и экспертизу", - уточнили в ведомстве.
Ознакомиться с едиными карантинными фитосанитарными требованиями можно по ссылке.