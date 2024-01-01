Более 300 тонн экспортного ячменя проверили в Тюменской области в первую неделю января

| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре

330 тонн экспортного ячменя, а также 36 куб. м лесоматериалов проверили в Тюменской области в первую неделю января. Партии предназначены для отправки в Казахстан и Узбекистан, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО–Югре.

"В отношении продукции высокого фитосанитарного риска управлением проведены необходимые мероприятия по контролю, включающие в себя досмотр, отбор проб и экспертизу", - уточнили в ведомстве.

Ознакомиться с едиными карантинными фитосанитарными требованиями можно по ссылке.