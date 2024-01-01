Свыше 24 тысяч квадратов заросших сорняками сельхозземель выявили в Тюменском районе

| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре

24 тыс. 156 кв. м сельхозземель, заросших сорняками, выявили в Тюменском районе. Собственника участков ранее уже предупреждали, чтобы он привел их в порядок. Но повторная проверка показала обратное, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

Высота сорняков от 50 см 100 см над снежным покровом. Есть на участках и древесно-кустарниковая растительность . Зарастание земель приводит не только к снижению и ухудшению качественного состояния почвы, но и является угрозой возникновения лесных пожаров.

За невыполнение требований по защите сельскохозяйственных угодий их владелец привлечен к административной ответственности. Кроме того он обязана привести земли в надлежащий вид до 15 августа 2024 года.