  • 16 января 202416.01.2024вторник
  • USD87,6772
    EUR96,0682
  • В Тюмени -18..-20 С 4 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Свыше 24 тысяч квадратов заросших сорняками сельхозземель выявили в Тюменском районе

Происшествия, 09:40 16 января 2024

управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре

24 тыс. 156 кв. м сельхозземель, заросших сорняками, выявили в Тюменском районе. Собственника участков ранее уже предупреждали, чтобы он привел их в порядок. Но повторная проверка показала обратное, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

Высота сорняков от 50 см 100 см над снежным покровом. Есть на участках и древесно-кустарниковая растительность . Зарастание земель приводит не только к снижению и ухудшению качественного состояния почвы, но и является угрозой возникновения лесных пожаров.

За невыполнение требований по защите сельскохозяйственных угодий их владелец привлечен к административной ответственности. Кроме того он обязана привести земли в надлежащий вид до 15 августа 2024 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# земли сельхозназначения , Россельхознадзор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:40 16.01.2024Свыше 24 тысяч квадратов заросших сорняками сельхозземель выявили в Тюменском районе
19:47 15.01.202427 свертков с наркотиками изъяли полицейские у тюменца
17:47 15.01.2024В Упоровском районе разыскивают браконьеров, застреливших лося
17:25 15.01.2024Тюменского предпринимателя, не подписавшего контракт по сносу деревьев, признали недобросовестным