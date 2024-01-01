Тюменская компания выпустила линейку баллонов для магнитопорошковой дефектоскопии

предоставлено "НДТРус" предоставлено "НДТРус"

Собственное серийное производство расходных материалов для магнитопорошковой дефектоскопии в баллонах трех видов запустила тюменская компания "НДТ РУС". Набор состоит из компонентов - черная магнитная суспензия, белый грунт и очиститель.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии", все компоненты изготовлены в Тюмени, производство полностью локализовано. Магнитные частицы для суспензии взяты из отходов Тюменского водоканала.

"Вместе с партнерами сначала произвели и запатентовали формулу, затем закупили необходимые материалы, настроили производственную линию. Наши баллоны имеют самый высокий класс чувствительности "А", который подходит для обнаружения дефектов в авиации. Таких предложений на рынке немного", - отметил генеральный директор "НДТ РУС" Кирилл Чепов.

| Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин | Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

Магнитопорошковая дефектоскопия – один из самых надежных и эффективных методов неразрушающего контроля металлоконструкций. Он основан на способности потока магнитных частиц менять направление при прохождении через участки с дефектами, то есть со сниженной магнитной проницаемостью, пояснили специалисты.

В то время как при отсутствии каких-либо дефектов магнитный поток свободно проходит, на участке с изъянами материала - расслоениями, инородными включениями, непроварами, трещинами и другими - образуются магнитные поля рассеивания. При применении магнитного индикатора - порошка или суспензии - над дефектом формируется индикаторный рисунок, с помощью которого можно выявить даже мельчайшие нарушения.

По словам Кирилла Чепова, баллоны для магнитопорошковой дефектоскопии идеально подходят для работы с другим продуктом компании - электрическим магнитным дефектоскопом. В сочетании они позволяют определить большинство дефектов.

"Первую партию планируем поставить в Нижневартовск, также ежедневно получаем запросы на поставку баллонов в другие регионы, наша компания работает по всей России и даже за рубежом. Также качества суспензии были по достоинству оценены одной из крупнейших лабораторий неразрушающего контроля в России. В 2024 году выпустим на рынок еще несколько востребованных продуктов", - рассказал директор "НДТ Рус".

Напомним, еще один продукт, над которым работают в компании, - это рентгеновский аппарат для промышленного контроля. Это первая импортозамещающая разработка в России на базе реверсивного инжиниринга. С 2024 года начнется массовое производство оборудования, которое возможно применять в разных отраслях.

Анжела Лебедева