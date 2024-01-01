Более 40 выплат и пособий россиян увеличат на 7,4 % с 1 февраля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 40 выплат, пособий и компенсаций проиндексируют с 1 февраля. Индексация пройдет по уровню фактической инфляции — на 7,4 %, сообщает Минтруд РФ.

Увеличат размер материнского капитала, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, денежную выплату ветеранам, страховые выплаты и другие.

К примеру, материнский капитал увеличится и составит: на первого ребенка — 630,4 тыс. рублей; на второго ребенка — 833 тыс. рублей; на второго ребенка, если семья уже получала маткапитал на первого? — 202,6 тыс. рублей.

Повышение затронет более 20 млн граждан, которые получают господдержку. Соответствующий проект постановления представлен на общественное обсуждение.