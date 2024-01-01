50 тонн круп отправили из Тюменской области в Казахстан
Экономика, 17:45 16 января 2024
| Фото: ИА "Тюменская линия"
50 тонн круп отправили из Тюменской области в Казахстан. Партия состоит из овсяных хлопьев и смеси четырех злаков – овса, пшеницы, ячменя и ржи, сообщает региональное управление Россельхознадзора.
Перед экспортом продукцию проверили в лаборатории ВНИИЗЖ. В результате гербологических и энтомологических исследований карантинные вредные организмы не обнаружены.
В ведомстве отметили, что тюменское зерно пользуется большим спросом в регионах России и за рубежом.