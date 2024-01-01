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50 тонн круп отправили из Тюменской области в Казахстан

Экономика, 17:45 16 января 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

50 тонн круп отправили из Тюменской области в Казахстан. Партия состоит из овсяных хлопьев и смеси четырех злаков – овса, пшеницы, ячменя и ржи, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Перед экспортом продукцию проверили в лаборатории ВНИИЗЖ. В результате гербологических и энтомологических исследований карантинные вредные организмы не обнаружены.

В ведомстве отметили, что тюменское зерно пользуется большим спросом в регионах России и за рубежом.

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# крупа , Россельхознадзор , экспорт

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