Поиски пропавшего на очистных сооружениях в Тюмени рабочего продолжаются

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Поиски сотрудника ООО "Сервис-Групп", пропавшего при проведении ремонтных работ на очистных сооружениях канализации в микрорайоне Копытова, продолжаются. Тюменский водоканал оказывает содействие спасателям.

Несчастный случай произошел поздно вечером 16 января. Как сообщила корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель пресс-службы "Росводоканал Тюмень" Ирина Айданова, при проведении работ по ремонту приемной камеры на очистных сооружениях канализации один из сотрудников подрядной организации пренебрег правилами безопасности и упал в камеру гидротехнического сооружения.

Поисково-спасательная операция не прекращалась всю ночь и продолжилась утром. Специалисты предприятия обеспечили доступ спасателей ко всем коммуникациям сооружений. Для обследования труднодоступных мест используются роботы телеинспекции.

"Обстоятельства инцидента выясняются. Работа сооружений очистки сточных вод продолжается в штатном режиме. На оказание услуг потребителям произошедший инцидент не повлияет", - заключила Ирина Айданова.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль поиски и проведение проверки по факту происшествия на очистных сооружениях. Кроме того, он поручил прокурору города вместе с прокурором Ленинского административного округа с привлечением контролирующих органов дать оценку соблюдению требований законодательства при проведении работ на гидротехнических сооружениях, об охране труда. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

Инна Пахомова