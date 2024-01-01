Поиски пропавшего на очистных сооружениях в Тюмени рабочего продолжаются
Поиски сотрудника ООО "Сервис-Групп", пропавшего при проведении ремонтных работ на очистных сооружениях канализации в микрорайоне Копытова, продолжаются. Тюменский водоканал оказывает содействие спасателям.
Несчастный случай произошел поздно вечером 16 января. Как сообщила корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель пресс-службы "Росводоканал Тюмень" Ирина Айданова, при проведении работ по ремонту приемной камеры на очистных сооружениях канализации один из сотрудников подрядной организации пренебрег правилами безопасности и упал в камеру гидротехнического сооружения.
Поисково-спасательная операция не прекращалась всю ночь и продолжилась утром. Специалисты предприятия обеспечили доступ спасателей ко всем коммуникациям сооружений. Для обследования труднодоступных мест используются роботы телеинспекции.
"Обстоятельства инцидента выясняются. Работа сооружений очистки сточных вод продолжается в штатном режиме. На оказание услуг потребителям произошедший инцидент не повлияет", - заключила Ирина Айданова.
Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль поиски и проведение проверки по факту происшествия на очистных сооружениях. Кроме того, он поручил прокурору города вместе с прокурором Ленинского административного округа с привлечением контролирующих органов дать оценку соблюдению требований законодательства при проведении работ на гидротехнических сооружениях, об охране труда. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.
Инна Пахомова