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Ключи от 12 новых пожарных автомобилей вручил губернатор Тюменской области сотрудникам МЧС

Губернатор, 14:27 17 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ключи от 12 новых пожарных автомобилей вручил губернатор Тюменской области Александр Моор сотрудникам районных подразделений регионального ГУ МЧС России. Спецтехника обладает повышенной проходимостью. На одной машине установлена 52-метровая лестница. Этот автомобиль и еще один остались в Тюмени. Остальные 10 уехали в Голышманово, Тобольск, Заводоуковск, Ялуторовск и Ишим.

"Благодаря поддержке Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям России передаем ключи от новой специализированной техники. Пожарные и спасатели первыми прибывают на пожары, ДТП, стихийные бедствия. И от их боевой подготовки, технической оснащенности зависят жизни людей. За последнее время это не первая передача спецтехники нашим пожарно-спасательным подразделениям", - подчеркнул глава региона.

Он также поблагодарил Министерство ГО и ЧС за внимание к Тюменской области. 11 машин приобрели за сет средств федерального бюджета, покупка автолестницы профинансирована из регионального.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Старший водитель 21 отряда Первой пожарной части Ялуторовска Даулет Елтаев поведет новую машину осторожно. Говорит, что нужно привыкнуть.

"Новая техника всегда радует. Преимуществ у этой машины много, одно из главных - объем воды в цистерне больше – восемь кубов", - отметил водитель.

По словам генерал-лейтенанта внутренней службы, начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Виктора Теряева, новая техника усилит боеготовность пожарных частей и защищённость населения Тюменской области и соседних регионов.

Оксана Корнеенкова

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# Александр Моор , ГУ МЧС России по Тюменской области , пожарные автомобили

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