Тобольский СИБУР ищет инвесторов для реализации проектов по переработке полимеров

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Потенциальные ниши для инвестиционных проектов по переработке полимеров разработала компания СИБУР, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В портфеле – 13 готовых бизнес-кейсов. По подсчетам СИБУРа, рынок России обладает большим потенциалом для роста переработки и потребления полимеров. Тюменская область – один из регионов, который может успешно развивать это направление: в Тобольске работает крупнейший нефтегазохимический комплекс в России – ЗапСибНефтехим. Тобольское предприятие СИБУРа обеспечивает выпуск 60% всего российского полипропилена и 50% полиэтилена.

"За последние 15 лет компания вложила в развитие тобольской площадки более один триллион рублей. Уже реализовано несколько крупных инвестпроектов, в 2023 году началось строительство еще одного производства, так что потенциал промышленной площадки в Тобольске далеко не исчерпан", — ранее отметил Губернатор Тюменской области Александр Моор.

Поддержку в поиске инвесторов в Тюменской области осуществит региональное Инвестиционное агентство. По вопросам реализации проектов обращаться по адресу: Тюмень, ул. Хохрякова, 53. Телефон: 49-99-44.