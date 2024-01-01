Тюменский дзюдоист в составе сборной России выступит на турнине в Португалии

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени (архив) | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени (архив)

Тюменский дзюдоист Эльдар Аллахвердиев выступит в рейтинговых состязаниях "Гран-При", которые пройдут в Португалии с 26 по 28 января. Воспитанник "Тюмень-дзюдо" выйдет на татами в составе сборной России, сообщает информационный центр правительства региона.

"Наша первостепенная задача и цель — это, конечно же, выложиться по максимуму и победить. Эльдар уже на протяжении семи лет тренируется в своей весовой категории. На данный момент он полностью готов к предстоящим поединкам", - сказал тренер тюменского дзюдоиста Андрей Вуколов.

Посмотреть соревнования и результаты можно на сайте Международной Федерации дзюдо.