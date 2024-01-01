Пьяный водитель сбил школьницу на пешеходном переходе в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Пьяный водитель на сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе в Тюмени 27 января. Он возвращался с дня рождения друга, сообщает Госавтоинспекция По Тюменской области.

ДТП произошло на перекрестке улиц Энергетиков и Текстильной. Автомобилем Mazda управлял 52-летний тюменец, ранее употреблявший виски на дне рождения друга. Показания алкотестера составили 1,27 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Предварительно, девочка получила тяжелую травму. Обстоятельства наезда на ребенка выясняются.