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Пьяный водитель сбил школьницу на пешеходном переходе в Тюмени

Происшествия, 18:11 27 января 2024

Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Пьяный водитель на сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе в Тюмени 27 января. Он возвращался с дня рождения друга, сообщает Госавтоинспекция По Тюменской области.

ДТП произошло на перекрестке улиц Энергетиков и Текстильной. Автомобилем Mazda управлял 52-летний тюменец, ранее употреблявший виски на дне рождения друга. Показания алкотестера составили 1,27 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Предварительно, девочка получила тяжелую травму. Обстоятельства наезда на ребенка выясняются.

Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

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# ДТП , пьяные водители

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