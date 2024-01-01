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Во второй декаде января в Тюменской области яйца подешевели до 122,82 рублей

Экономика, 12:14 29 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

122,82 рубля составила средняя цена десяти куриных яиц в Тюменской области во второй декаде января. По данным Тюменьстата, это на 5 рублей 68 копеек дешевле по сравнению со стоимостью в первые дни января.

Самое выгодное ценовое предложение за десяток в Тюмени. Упаковка с таким количеством яиц обойдётся покупателю в 122 рубля 33 копейки.

Самые дорогие яйца пока в Ишиме – десять штук стоят 135 рублей 80 копеек. Но это дешевле на 5 рублей, чем в первой декаде января.

Отметим, что в декабре 2023 года цена на десяток куриных яиц составила 120 рублей 46 копеек.

В Россию с начала года импортировали 60,7 млн куриных яиц, приводит данные Россельхознадзора РИА Новости. Наибольший объем – 54 млн яиц - приходится на Белоруссию, на Азербайджан – 4,5 млн, Турцию – 2,2 млн штук.

Цены на куриные яйца в России с 16 по 22 января 2024 года снизились на 1,4 %, приводит данные Росстат.

Оксана Корнеенкова

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# цены , яйца

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