Курьера мошенников отправили в колонию на четыре года

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Четыре года колонии общего режима получил 42-летний тюменец, помогавший телефонным мошенникам в обмане пенсионерки. Злоумышленники выманили у пожилой женщины 300 тыс. рублей, сообщает прокуратура Тюменской области.

Суд установил, что в августе 2022 года мошенники сообщили тюменке ложные сведения о том, что сын ее соседки совершил ДТП и предложили передать деньги на операцию пострадавшему ребенку.

Подсудимый приехал к потерпевшей, забрал деньги и внес их на подконтрольный преступной группе расчетный счет, оставив себе часть в виде вознаграждения. В ходе разбирательства мужчина возместил причиненный ущерб.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием в колонии общего режима. В отношении членов преступной группы материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.