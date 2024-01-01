В Тюменской области решают вопросы кадрового дефицита в легкой промышленности

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 30 предпринимателей Тюменской области, занятых в легкой промышленности, представители власти, сферы среднего специального и высшего образования приняли участие в работе диалоговой площадки "Кадры в легпром". Встреча прошла в межрегиональном центре компетенций Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса по инициативе комитета по развитию легкой промышленности Торгово-промышленной палаты Тюменской области. Структура создана в 2023 году. Сотрудники успели провести пять встреч.

"Отрасль готова к практическому диалогу, трансляции кадровой потребности. Мы можем поддержать этот запрос, поработать со структурами правительства Тюменской области, в частности департаментом образования и науки – профильное ведомство, которое формирует контрольные цифры набора", - сказала вице-президент Союза "ТПП Тюменской области" Юлия Шакурская.

460 ателье и 37 швейных цехов работают в Тюмени. 200 швей требовалось на производство в 2023 году. И эта цифра не снижается.

Гендиректор "Умка бэби" Наталья Чаруллина говорит, что в компании созданы максимально комфортные условия для начинающих и опытных швей, раскройщиков, но выпускники не спешат трудоустраиваться.

"Может быть, что-то нам доработать. Поколение сменилось, хотелось бы понять, что ему нужно. Выпускники к нам не идут, возможно, работают на себя. Нам помогает правительство Тюменской области, инвестиционная команда, ТПП и мы двигаемся с их поддержкой", - отметила Наталья.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Руководитель конструкторско-экспериментального цеха Елена Панова разработала собственную программу подготовки специалистов. Она готова принять тех, кто имеет технический склад ума, обучить их разработке лекал, опытных образцов, работе со специальной программой на компьютере. Елена считает, что интерес к отрасли нужно развивать еще со школьной скамьи.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

У предпринимателей есть потребность не только в швеях, конструкторах, технологах, но и дизайнерах одежды и обуви. Исполняющая обязанности заведующей кафедрой дизайна костюма ТГИК Ольга Лукина приводит цифры: до 10 человек выпускаются ежегодно в средне-профессиональном отделении вуза и всего один-два – высшем.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Бюджетных мест выделяется очень мало – максимально три. Последний год на высшее образование бюджетных мест не выделили. Платные места – более 300 тысяч рублей в год. Не все готовы платить. В Москве подобное образование стоит дешевле. И там больше возможностей посещения культурных учреждений, выставок. Трудоустраиваться студентам творческих специальностей сложно", - считает представитель института культуры.

Сфера образования готова услышать предпринимателей в их запросе на специалистов. Техникум индустрии питания, коммерции и сервиса планирует в новом учебном году начать обучение швей. Пока же директор Марина Галанина предлагает бизнесу участвовать в образовательной программе – 20 % платит работодатель, остальное – региональное правительство. Главное, чтобы было техническое задание, перспектива работы и достойного заработка для выпускников, добавляет она.

Всю информацию от участников диалога комитет по развитию лёгкой промышленности ТПП проанализирует и структурирует. Специалисты подготовят письмо в департамент образования и науки Тюменской области для подготовки рабочих на швейные предприятия.

Для популяризации профессий в регионе пройдет ярмарка вакансий и цикл экскурсий в образовательные организации и дизайнерские агентства. В мае состоится ночной маркет локальных брендов, а 9 июня, в День легкой промышленности, - модный форум с показом тюменских брендов Family look к Году семьи.

Кроме того, ТПП организует для предпринимателей и студентов бизнес-миссии в страны ближнего и дальнего зарубежья. Участники посетят предприятия легпрома, прокачают навыки в общении на иностранных языках.

Анжела Лебедева