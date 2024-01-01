В Тюменской области ввели в эксплуатацию 2,5 млн "квадратов" жилья в 2023 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ввод жилья в эксплуатацию в Тюменской области по итогам 2023 года ожидается на уровне 2,5 млн кв. метров. 1,386 млн "квадратов" - многоквартирные дома, остальное - ИЖС.

Об этом сказал начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов в эфире программы "Час Тюмени" на радио Вести FM.

"Итоги продолжают подводиться. Мы знаем точную цифру по вводу многоквартирных домов, потому что там осуществляется государственный строительный надзор объектов. И мы совместно с представителями органов местного самоуправления: администраций городских округов и муниципальных районов, можем назвать эту цифру точно — это 1,386 млн кв. метров. А вот что касается индивидуальных жилых домов, то здесь учёт ведут органы государственной статистики, и итоговая цифра пока уточняется", - уточнил Перевалов.

На данный момент общий объём ввода 2023 года зафиксирован на уровне 2,486 млн. кв. метров, сообщает ГУС.