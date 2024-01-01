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Тюменская область получит 4 млрд рублей на строительство Южного обхода

Экономика, 13:09 31 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект строительства Южного обхода Тюмени – первый этап второго транспортного кольца – вошел в федеральную пятилетнюю программу дорожных работ. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин в конце 2023 г. Регион получит 4 млрд рублей на эти цели.

Об этом сообщил начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов в эфире программы "Час Тюмени" на радио Вести FM 31 января.

"Строительство рассчитано на несколько лет, на 2026-2027 годы обозначена конкретная сумма – не менее четырех миллиардов рублей. Будем привлекать на эти цели и другие источники финансирования. Вероятно, областной бюджет примет участие. Набор финансовых механизмов широкий. Сейчас идет отработка итоговой модели реализации этого проекта", - сказал Перевалов.

Специалисты занимаются решением ряда организационных моментов. Как заметил начальник ГУС, до момента, когда на объекте вбивается первая свая либо выходит первый грузовик с грунтом, первый экскаватор, проводится серьезная и сложная организационная работа.

"Необходимо определить территорию, урегулировать все земельные отношения, выкупить землю у собственников, разработать проектную документацию на 20 километров автомобильной дороги, а это несколько эстакад, две развязки. И пройти госэкспертизу. К началу 2025 года все эти задачи должны быть решены", - заверил Павел Перевалов.

Заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов во время Дня строительства на выставке "Россия" на ВДНХ отметил, что строительство южного обхода Тюмени начнется в 2025 г.

Анжела Лебедева

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# ГУС Тюменской области , Павел Перевалов , строительство дорог

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