  • 31 января 202431.01.2024среда
  • USD89,2887
    EUR96,7895
  • В Тюмени -12..-14 С 1 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Тюменской области 44 работника бюджетной сферы получили субсидии на погашение ипотеки

Экономика, 18:07 31 января 2024

t.me/gus72to

44 работника бюджетной сферы Тюменской области получили дополнительные социальные выплаты на погашение ипотеки в центре государственной жилищной поддержки. Сумма выплаты - 200 тыс. рублей, сообщает ГУС Тюменской области.

"Воспользоваться дополнительной социальной выплатой смогли сотрудники бюджетных организаций, которым ранее предоставлялась субсидия. Дополнительная сумма в размере 200 тысяч рублей выплачивается при рождении (усыновлении) ребенка и направляется на погашение основной суммы долга или процентов по ипотечному кредиту", - уточнили специалисты ведомства.

Списки получателей субсидий формируют отраслевые органы исполнительной власти Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# ГУС Тюменской области , ипотека

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:07 31.01.2024В Тюменской области 44 работника бюджетной сферы получили субсидии на погашение ипотеки
15:21 31.01.2024Мост при въезде в Тобольск станет четырехполосным
14:59 31.01.2024В Тюменской области посевы подсолнечника увеличат до 500 га в 2024 году
13:53 31.01.2024В Тюмени продолжается работа по развитию трехуровневой развязки Мельникайте – Дружбы