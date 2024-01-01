В Тюменской области 44 работника бюджетной сферы получили субсидии на погашение ипотеки
44 работника бюджетной сферы Тюменской области получили дополнительные социальные выплаты на погашение ипотеки в центре государственной жилищной поддержки. Сумма выплаты - 200 тыс. рублей, сообщает ГУС Тюменской области.
"Воспользоваться дополнительной социальной выплатой смогли сотрудники бюджетных организаций, которым ранее предоставлялась субсидия. Дополнительная сумма в размере 200 тысяч рублей выплачивается при рождении (усыновлении) ребенка и направляется на погашение основной суммы долга или процентов по ипотечному кредиту", - уточнили специалисты ведомства.
Списки получателей субсидий формируют отраслевые органы исполнительной власти Тюменской области.