Участники Нефтегазового кластера разработали 100 технологических решений для отрасли за год

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

100 технологических решений подготовили участники Ассоциации "Нефтегазовый кластер" для отрасли, в частности, для компании "Газпром нефть" по итогам 2023 г. Некоторые из них пройдут опытно-промышленные испытания в 2024 г., остальные - в процессе разработки.

Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил во время пресс-конференции с федеральными, региональными, муниципальными СМИ 31 января.

"Логика такая – есть нефтегазовые компании, в условиях санкций у них серьезные технологические вызовы. Ремонтировать оборудование, разрабатывать новое – это большие заказы и сжатые сроки. И выстраивание кооперационных цепочек позволяет компаниям не конкурировать, а выступать конгломератом перед заказчиками", - рассказал глава региона.

Важно, что ранее на предприятиях от момента идея до практического применения проходило два года, то сейчас этот срок сокращен до шести месяцев.

Глава региона напомнил, что на полях Промышленно-энергетического форума была подписана дорожная карта оборудования бурения для добычи на суше.

Сделаем большой анализ продукции, которая в стране не производится и не завозится. Этим нужно заниматься. Определены компании, которые будут лидерами по конкретной номенклатуре. Две компании из Тюменской области туда попали - СибБурМаш, Геомаш. Перечень этот будет пополняться. Мы будем взаимодействовать с кластером в этом направлении", - отметил глава региона.

Всего на сегодня в Ассоциацию "Нефтегазовый кластер" входят более 140 компаний из 22 регионов страны.

Анжела Лебедева