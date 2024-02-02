Юные тюменцы поборются за путевку на первенство УФО по спортивной аэробике

| Фото: Федерации спортивной аэробики Тюменской области | Фото: Федерации спортивной аэробики Тюменской области

Региональное первенство по спортивной аэробике пройдет в поселке Боровский Тюменского района 3 и 4 февраля. Участники турнира посоревнуются в детско-юношеской спортивной школе (ул. Трактовая, 2а, стр. 2), сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Свое мастерство продемонстрируют порядка 300 спортсменов из Тюмени, Тобольска, Заводоуковска и Тюменского района. Они выступят в дисциплинах "Индивидуальные выступления", "Смешанные пары", "Трио", "Группа", "Танцевальная гимнастика" и "Гимнастическая платформа".

Юноши и девушки выступят в нескольких возрастных категориях - от 6 до 20 лет. При этом совсем юные ребята до 9 лет не будут участвовать в отборочном этапе первенства. "Они приедут выступать для того, чтобы почувствовать соревновательный дух и набраться опыта", - отметил президент федерации спортивной аэробики Данил Чаюн.

40 участников, которые покажут наилучшие результаты, отправятся на первенство Уральского Федерального округа по спортивной аэробике в Екатеринбург.