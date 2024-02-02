В России проведут эксперимент по регистрации бизнеса онлайн

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Эксперимент по реализации комплексной услуги "Старт бизнеса онлайн" предлагает провести в России Министерство финансов. Предприниматели смогут пройти электронную регистрацию бизнеса, получить электронные подписи без личного присутствия, дистанционно открыть счета в кредитной организации.

Проект направлен на рассмотрение в правительство РФ.

Воспользоваться комплексной услугой смогут физические лица при регистрации в качестве ИП, а также те, кто решил создать ООО с единственным учредителем, одновременно осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа. Ожидается, что эксперимент продлится до 1 марта 2025 года. Сроки начала утвердит правительство РФ. Участие в эксперименте добровольное.

"Эксперимент позволит объединить услуги, оказываемые ФНС России, с услугами банков посредством направления документов для открытия счета в банк-участник эксперимента в электронной форме, а также определить дополнительный набор государственных и коммерческих услуг, необходимых для старта и развития предпринимательской деятельности", - уточнили в Минфине.