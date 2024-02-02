Зимний сад откроют в школе Тюменского района после капремонта

| Фото: vk.com/zimina_ov | Фото: vk.com/zimina_ov

Капитальный ремонт продолжается в Янтыковской школе Тюменского района. Изюминкой образовательной организации станет зимний сад, расположенный в удивительном зале с высокими окнами в восточном стиле.

Об этом глава района Ольга Зимина написала на своей странице во ВКонтакте после визита на объект.

"К ремонту уникального по своей архитектуре здания приступили в июне прошлого года. Все помещения школы и детского сада находятся в одном здании сохранят свое назначение: 20 учебных кабинетов, две спальни и игровые комнаты, столовая и спортзал. Строители уже приступили к чистовым отделочным работам, ведётся закупка мебели и современного цифрового и учебного оборудования", - уточнила она.

Весной на пришкольной территории обустроят спортивное ядро: площадка для мини-футбола и баскетбола-волейбола, зона сдачи ГТО, легкоатлетические дорожки и уличные тренажёры. Для малышей - игровая площадка. При этом все сооружения будут доступны жителям деревни.

Следующий учебный год около 100 школьников и 30 дошколят д. Янтык начнут с новоселья.