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Тюменка Елизавета Пантрина стала третьей в финале этапа Кубка России по лыжным гонкам

Спорт, 16:19 03 февраля 2024

vk.com/russianskiteam | Фото: vk.com/russianskiteam

Участница сборной Тюменской области Елизавета Пантрина стала третьей в финале VI этапа Кубка России по лыжным гонкам в тюменском центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" 3 февраля.

Итоги спринтерских гонок подвели арбитры. У женщин на втором месте москвичка Алена Баранова, победитель гонок - Анастасия Фалеева из Санкт-Петербурга, сообщает Федерация лыжных гонок России.

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В мужском спринте в очередной раз свою прекрасную спортивную форму продемонстрировал Александр Большунов из Астрахани. Его земляк Савелий Коростелев признан серебряным призером, бронза досталась Сергею Ардашеву из Татарстана.

VI этап Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам продолжится 4 февраля. Масс-старт свободным стилем у женщин начнется в 11 часов, у мужчин в 12 часов 30 минут.

В рамках Кубка России выступят спортсмены, которые будут представлять Тюменскую область на Всероссийской спартакиаде сильнейших.

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# кубок России , лыжные гонки

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