Предприниматели могут регистрировать продукцию через новый сервис Роспотребнадзора

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Предприниматели могут записаться на приём в Роспотребнадзор для получения свидетельства о государственной регистрации продукции онлайн. Для этого у ведомства разработан специальный сервис.

По информации центра "Мой бизнес", юридические лица, индивидуальные предприниматели и их представители могут самостоятельно выбрать дату и время посещения ведомства. Новый сервис появился на сайте Роспотребнадзора. С помощью него можно: узнать условия предоставления услуги, узнать график приёма посетителей, записаться на приём.

Подать заявление на получение свидетельства о государственной регистрации продукции можно также через портал "Госуслуги".