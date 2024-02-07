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Предприниматели могут регистрировать продукцию через новый сервис Роспотребнадзора

Экономика, 09:17 07 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Предприниматели могут записаться на приём в Роспотребнадзор для получения свидетельства о государственной регистрации продукции онлайн. Для этого у ведомства разработан специальный сервис.

По информации центра "Мой бизнес", юридические лица, индивидуальные предприниматели и их представители могут самостоятельно выбрать дату и время посещения ведомства. Новый сервис появился на сайте Роспотребнадзора. С помощью него можно: узнать условия предоставления услуги, узнать график приёма посетителей, записаться на приём.

Подать заявление на получение свидетельства о государственной регистрации продукции можно также через портал "Госуслуги".

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# госуслуги , предпринимательство , Роспотребнадзор

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