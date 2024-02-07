Аграрии Тюменской области застраховали на 128 % больше посевов за год

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 128 % увеличился объем страхования посевов в Тюменской области в 2023 году. Общая площадь превысила 61 тыс. га, а охват - 6 %, сообщает Национальный союз агростраховщиков.

В целом по Уральскому федеральному округу, Тюменская, Свердловская и Курганская области показали двукратные темпы прироста страхования урожая. А общая площадь полей составила 323 тыс. га.

Вместе с тем, по УФО уровень охвата посевов страховой защитой остается минимальным среди всех округов России - 4 %.

В НСА считают, что на показатель влияет неприсоединение Челябинской области к системе агрострахования урожая. А также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономные округа, где особенности сельхозбизнеса обусловлены спецификой Крайнего Севера.

"Уральский федеральный округ одним из последних включился в систему страхования урожая с господдержкой, однако результаты последнего года свидетельствуют о растущем интересе аграриев к страховым инструментам", - отметил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов.