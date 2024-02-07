  • 7 февраля 20247.02.2024среда
  • В Тюмени 0..-2 С 7 м/с ветер восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Аграрии Тюменской области застраховали на 128 % больше посевов за год

Экономика, 14:48 07 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 128 % увеличился объем страхования посевов в Тюменской области в 2023 году. Общая площадь превысила 61 тыс. га, а охват - 6 %, сообщает Национальный союз агростраховщиков.

В целом по Уральскому федеральному округу, Тюменская, Свердловская и Курганская области показали двукратные темпы прироста страхования урожая. А общая площадь полей составила 323 тыс. га.

Вместе с тем, по УФО уровень охвата посевов страховой защитой остается минимальным среди всех округов России - 4 %.

В НСА считают, что на показатель влияет неприсоединение Челябинской области к системе агрострахования урожая. А также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономные округа, где особенности сельхозбизнеса обусловлены спецификой Крайнего Севера.

"Уральский федеральный округ одним из последних включился в систему страхования урожая с господдержкой, однако результаты последнего года свидетельствуют о растущем интересе аграриев к страховым инструментам", - отметил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# АПК , страхование , урожай

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:21 07.02.2024Аграрии Тюменской области подготовили под посев 195,9 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых
14:59 07.02.2024Качество более 14 тысяч тонн экспортного зерна проверили в Тюменской области
14:48 07.02.2024Аграрии Тюменской области застраховали на 128 % больше посевов за год
14:26 07.02.2024Тюменские специалисты продолжают восстанавливать сети водоснабжения в Краснодоне