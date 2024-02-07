В России реализуют 197 проектов в сфере импортозамещения промышленного ПО

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

197 особо значимых проектов в сфере импортозамещения промышленного ПО реализуется в России. Часть из них находятся в практической плоскости, об этом сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на Дне цифровой экономики выставки "Россия".

В своем докладе на пленарной дискуссии "Главные достижения цифровой экономики России" он рассказал о результатах цифрового развития России по ключевым направлениям нацпроекта "Цифровая экономика".

"Активно развиваются российские IТ-решения. Председатель правительства Михаил Мишустин дал старт масштабной работе по импортозамещению промышленного и общесистемного ПО. Реализуется 197 особо значимых проектов, часть из них уже используется на практике", – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Отечественные IТ-решения помогают бороться с киберугрозами: в 2023 году отражено более 65 тыс. кибератак на объекты критической информационной инфраструктуры, заблокировано около 120 тыс. фишинговых сайтов.

Вице-премьер отметил эффект от реализации нового нацпроекта "Экономика данных".

"Уже к лету этого года завершится формирование паспортов федеральных проектов. Основой экономики данных станут решения в области искусственного интеллекта, который будет обучен на близких нам понятиях и ценностях", – сказал Дмитрий Чернышенко.

Глава Минцифры Максут Шадаев, в свою очередь, подчеркнул рекордные показатели нацпрограммы "Цифровая экономика" в шести блоках: инфраструктура, госуслуги, цифровые сервисы, гособлако, IТ и кибербезопасность.

Напомним, Тюменская область успела поделиться успешными программами реализации нацпроекта "Цифровая экономика" с 2019 по 2023 г. По некоторым из них достигнут 100 % показатель.