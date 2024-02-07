  • 7 февраля 20247.02.2024среда
  • В Тюмени -2..-4 С 3 м/с ветер восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В России реализуют 197 проектов в сфере импортозамещения промышленного ПО

Экономика, 17:45 07 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

197 особо значимых проектов в сфере импортозамещения промышленного ПО реализуется в России. Часть из них находятся в практической плоскости, об этом сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на Дне цифровой экономики выставки "Россия".

В своем докладе на пленарной дискуссии "Главные достижения цифровой экономики России" он рассказал о результатах цифрового развития России по ключевым направлениям нацпроекта "Цифровая экономика".

"Активно развиваются российские IТ-решения. Председатель правительства Михаил Мишустин дал старт масштабной работе по импортозамещению промышленного и общесистемного ПО. Реализуется 197 особо значимых проектов, часть из них уже используется на практике", – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Отечественные IТ-решения помогают бороться с киберугрозами: в 2023 году отражено более 65 тыс. кибератак на объекты критической информационной инфраструктуры, заблокировано около 120 тыс. фишинговых сайтов.

Вице-премьер отметил эффект от реализации нового нацпроекта "Экономика данных".

"Уже к лету этого года завершится формирование паспортов федеральных проектов. Основой экономики данных станут решения в области искусственного интеллекта, который будет обучен на близких нам понятиях и ценностях", – сказал Дмитрий Чернышенко.

Глава Минцифры Максут Шадаев, в свою очередь, подчеркнул рекордные показатели нацпрограммы "Цифровая экономика" в шести блоках: инфраструктура, госуслуги, цифровые сервисы, гособлако, IТ и кибербезопасность.

Напомним, Тюменская область успела поделиться успешными программами реализации нацпроекта "Цифровая экономика" с 2019 по 2023 г. По некоторым из них достигнут 100 % показатель.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# информационные технологии , национальный проект Цифровая экономика

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:57 07.02.2024Тюменская область отмечена престижной премией в сфере информационной безопасности
19:21 07.02.2024В Югре строят дублер продуктовода для доставки углеводородного сырья на завод "Запсибнефтехим" Тобольска
17:45 07.02.2024В России реализуют 197 проектов в сфере импортозамещения промышленного ПО
17:34 07.02.2024В Тюменском районе АО "Успенское" увеличило доход на 15 % за год