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ФК "Тюмень" одержал победу над армянским "Алашкертом" в Турции

Спорт, 11:47 10 февраля 2024

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Футболисты "Тюмени" завершили игровую программу турецкого сбора победой над армянским "Алашкертом". Соперники сибиряков в этом сезоне участвовали в еврокубках, а до этого в Белеке одержали четыре победы с общим счетом 10:2.

Матч прошел в формате четыре тайма по 30 минут. Каждую половину встречи тюменцы выиграли с одинаковым счетом 2:1. Голами у сибиряков отметились Евгений Татаринов Илья Порохов, Никита Касаткин, а также Иван Маркелов.

В составе "Алашкерта" забили эквадорский форвард Ейсон Расинес и бывший футболист сборной Армении Артак Едигарян. Оба имеют в своём активе голы в еврокубках.

10 февраля ФК "Тюмень" завершит второй сбор. Третий начнется также в Турции 15 февраля и продлится до 1 марта

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