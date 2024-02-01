Волейболисты "Тюмень-ТюмГУ" примут гостей из Махачкалы и Грозного

| Фото: волейбольный клуб "Тюмень" | Фото: волейбольный клуб "Тюмень"

Молодежная волейбольная команда "Тюмень-ТюмГУ" будет принимать на домашней площадке лидеров чемпионата 11, 12, 13 и 14 февраля в "Академии спорта" по адресу ул. Спасская, 6.

Матчи в рамках 9-го тура с "Дагестаном" (Махачкала) пройдут 11 и 12 февраля, начало 15 часов. 13 февраля в 15 часов и 14 февраля в 13 часов состоится встреча "Грозным".

Вход для болельщиков свободный.