В Тюмени назвали сильнейшие команды зимнего фестиваля ГТО

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

В Тюмени подведены итоги городского зимнего фестиваля ВФСК "Готов к труду и обороне" среди учащихся общеобразовательных организаций и взрослых. Фестиваль собрал около 500 участников. Любители активного и здорового образа жизни соревновались в индивидуальной программе и в составе команд.

В командном первенстве призерами стали две команды "Центра дзюдо" и ЦРТДиЮ "Контакт". Среди сборных команд предприятий отличились ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг", федерация многоборья ГТО и "Тюменский нефтяной научный центр". Лучшими командами среди детей от учреждений спорта и допобразования стали МАУ СШ №2 и "Аванпост".

Самые результативные спортсмены городского фестиваля смогут выступить в составе сборной города на областном зимнем фестивале ГТО 15 февраля.