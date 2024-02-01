  • 10 февраля 202410.02.2024суббота
  • USD90,8901
    EUR97,9364
  • В Тюмени -11..-13 С 6 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Тюмени назвали сильнейшие команды зимнего фестиваля ГТО

Спорт, 14:13 10 февраля 2024

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

В Тюмени подведены итоги городского зимнего фестиваля ВФСК "Готов к труду и обороне" среди учащихся общеобразовательных организаций и взрослых. Фестиваль собрал около 500 участников. Любители активного и здорового образа жизни соревновались в индивидуальной программе и в составе команд.

В командном первенстве призерами стали две команды "Центра дзюдо" и ЦРТДиЮ "Контакт". Среди сборных команд предприятий отличились ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг", федерация многоборья ГТО и "Тюменский нефтяной научный центр". Лучшими командами среди детей от учреждений спорта и допобразования стали МАУ СШ №2 и "Аванпост".

Самые результативные спортсмены городского фестиваля смогут выступить в составе сборной города на областном зимнем фестивале ГТО 15 февраля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# ГТО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:00 10.02.2024Анастасия Фалеева и Александр Большунов заняли первые места в спринте на "Спартакиаде сильнейших"
14:13 10.02.2024В Тюмени назвали сильнейшие команды зимнего фестиваля ГТО
12:49 10.02.2024ХК "Рубин" сыграет со "СКА-Нева" 12 февраля
11:47 10.02.2024ФК "Тюмень" одержал победу над армянским "Алашкертом" в Турции