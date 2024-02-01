Тюменские студенты представили 35 бизнес-проектов на "Азбуке предпринимателя"

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35 проектов представили студенты ТИУ экспертам пятидневного тренинга "Азбука предпринимателя". В нем участвовали в основном студенты, выбравшие защиту дипломной работы в формате стартапа, молодые предприниматели Тюмени и Тюменского района, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

Участникам представилась возможность оценить свои предпринимательские качества и найти решение по их развитию. От экспертов они получили информацию об основах предпринимательской деятельности, организационно-правовых формах бизнеса и процедуре государственной регистрации, финансовому планированию и продвижению продукта.

Все эти практические инструменты для создания стартапа студенты используют, чтобы доработать свои проекты и представить их и в ближайшем времени на онлайн-заседании перед экспертным советом, состоящим из представителей предпринимательской среды Тюменской области.

На следующем этапе каждый участник получит наставника из числа экспертов, который будет курировать его до защиты диплома, и поможет довести проект до этапа коммерциализации.

"Азбука предпринимателя" – образовательный проект, разработанный АО "Корпорация "МСП", проводится в целях реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Всего участниками программы "Азбука предпринимателя" в 2024 году смогут стать сотни человек, желающих организовать бизнес, познать тонкости его ведения, рассказала руководитель центра "Мой бизнес" инвестиционного агентства Тюменской области Ильяна Багишева.

"При организации образовательных мероприятий с предпринимателями применяем разные форматы – онлайн, офлайн. Самые востребованные проекты в Тюменской области – "Азбука предпринимателей" для начинающих; "Школа предпринимателей" для действующих; "Школа социального предпринимательства". По итогам проекта "Азбука предпринимателя" в 2023 году выпускниками стали более 250 человек", - отметила Ильяна Багишева.