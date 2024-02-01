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В Тюмени продают здание бывшей детской больницы за 140,7 млн рублей

Экономика, 14:26 13 февраля 2024

департамент имущественных отношений Тюменской области | Фото: департамент имущественных отношений Тюменской области

140,7 млн рублей составляет начальная цена продажи здания бывшей детской больницы на ул. Ленина в Тюмени. Объект продадут на аукционе 20 марта, сообщает департамент имущественных отношений Тюменской области.

Площадь здания 2,2, тыс. кв. м, а земельного участка под ним – 3,7 тыс. кв. м. Оно построено в 1950-х годах. Объект нуждается в реновации.

В непосредственном окружении — Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева, Тюменский ЦУМ, спортивный комплекс "Центральный", административные строения.

Заявки от инвесторов принимаются с 13 февраля.

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# аукцион , имущество

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