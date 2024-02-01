В Тюмени число местных интернет-магазинов увеличилось в два раза за пять лет

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В два раза увеличилось число интернет-магазинов в Тюмени – с 21 в 2019 году до 53 - в 2023 году. А объем продаж через онлайн-площадки вырос до 30 %.

Такие данные развития дистанционной торговли привел глава Тюмени Руслан Кухарук. Он подчеркнул, что в эти данные не включена информация по общепиту и доставке еды, федеральным маркетплейсам.

"Это только тюменские компании, которые разработали свой сервис, маркетплейсы. Они рассказывают о своем товаре и предлагают покупать его по территории всей страны и далеко за ее пределами. Пандемия и санкционное давление повлияли на структуру торговли и объемы продаж. Видоизменение идет сторону в сторону дистанционного ведения бизнеса", - уточнил глава города.

Все это повлекло и изменение инфраструктуры: в Тюмени открыты и работают 1 тыс. 169 пунктов выдачи заказов и постаматов. А общее количество торговых объектов превышает 5,7 тыс. Объем розничной торговли составляет 371 млрд 1 млн рублей.

Все это, по мнению Руслана Кухарука, подтверждает лучшие исторические традиции тюменского купечества, а также говорит о том, что предпринимательство отвечает запросам местных жителей.

Оксана Корнеенкова